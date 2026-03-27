Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde uygulamalı eğitimi güçlendirecek 3+1, 2+2, 7+1 ve 6+2 modellerinin yaygınlaştırılacağını açıkladı. Bu sistemle öğrenciler, kısa stajlar yerine doğrudan işyeri deneyimi kazanacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Erzurum’da düzenlenen Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Toplantısı’nda yükseköğretim sistemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Özvar, yükseköğretimde stratejik bir dönüşüm süreci yaşandığını belirterek, üniversitelerin rol ve sorumluluklarının yeniden tanımlandığını ifade etti.

Lisans eğitiminin üç yıla indirilmesi konusunun çok boyutlu olduğunu vurgulayan Özvar, müfredatların sadeleştirilmesi, kredi sistemlerinin yeniden düzenlenmesi ve mevzuat değişiklikleri gibi başlıkların titizlikle ele alındığını söyledi.

Kontenjan politikalarına da değinen Özvar, bu konunun yalnızca sayısal değil, Türkiye’nin insan kaynağı planlamasının stratejik bir unsuru olarak değerlendirildiğini belirtti. Üniversitelerin akademik ve fiziki kapasitesi ile iş gücü piyasasının ihtiyaçlarının birlikte ele alındığını ifade etti.

Özvar, yükseköğretime erişilebilirliğin korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirterek, üniversiteye hak kazanan tüm öğrencilerin eğitim alabilmesinin önemine dikkat çekti. Kontenjan düzenlemelerinin program ve bölüm açma-kapama süreçleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

3+1, 2+2, 7+1 VE 6+2 EĞİTİM MODELLERİ

3+1, 2+2, 7+1 VE 6+2 EĞİTİM MODELLERİ

Uygulamalı eğitime özel önem verdiklerini vurgulayan Özvar, kısa süreli stajlar yerine öğrencilerin doğrudan üretim süreçlerine katıldığı modellerin yaygınlaştırıldığını dile getirdi. Bu kapsamda üniversitelerde 3+1, 2+2, 7+1 ve 6+2 eğitim modellerinin hayata geçirilmesi için çalışmaların başlatılmasını istediklerini açıkladı.

Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokullarının eğitim ile üretim arasındaki bağı güçlendirdiğini belirten Özvar, bu modelin daha da yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Üniversitelerin araştırma performansı ve uluslararası görünürlüğüne de değinen Özvar, 2026 yılı alan bazlı dünya üniversite sıralamasında Türkiye’den 11 üniversitenin ilk 500’de yer almasının önemli bir başarı olduğunu söyledi.

