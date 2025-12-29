Yeniden değerleme oranının 2026 yılı için yüzde 25.49 olmasıyla sivil havacılıkta uygulanacak idari para cezaları da arttı. Yeni düzenlemeyle birlikte uçakta sigara içmenin cezası 24 bin lirayı aşarken, uçağa lazer tutmak veya uçuş emniyetini kasten riske atmak gibi ağır ihlallerin bedeli 164 bin liraya kadar yükseldi.

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan tebliğ ile 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında verilen cezalar yeniden belirlendi.

Havacılık güvenliğini ve yolcu konforunu korumayı amaçlayan düzenlemede, en dikkat çekici artışlar "kural tanımaz yolcu" ve "uçuş güvenliğini tehlikeye atan eylemler" kategorilerinde görüldü.

SİGARA İÇENE 24 BİN TL CEZA

NTV'nin haberine göre uçuş sırasında kabin ekibinin talimatlarına uymayan veya huzuru bozan yolcuları yeni yılda ağır yaptırımlar bekliyor. Uçak içerisinde sigara veya elektronik sigara kullanmanın cezası 24 bin 681 TL olarak belirlendi. Aynı miktar, kabin ekibiyle tartışan, kemerini bağlamayan veya elektronik cihaz uyarısını dikkate almayan yolcular ve genel müdürlükçe yapılan teorik bilgi sınavlarında kopya çekenler için de geçerli olacak.

LAZER TUTAN, ÜZERİNİ ARATMAYAN, YASAK BÖLGEDE UÇAN...

Öte yandan havaalanı giriş kartının usulsüz kullanılmasına 16 bin 460 TL ceza uygulanacak.

Kasıtlı Risk: Uçuş emniyetini bilerek tehlikeye atan pilotlara 164 bin 613 TL ceza kesilecek.

İzinsiz Uçuş: Uçuş planı olmadan havalanan pilotlar da yine 164 bin 613 TL ödeyecek.

Yasak Bölge İhlali: İHA pilotlarının yasaklı alanlarda uçuş yapması veya izin şartlarını çiğnemesinin bedeli ise 98 bin 762 TL oldu.

Uçuş emniyetini en çok tehdit eden unsurlardan biri olan "lazer tutma" eylemine en üst sınırdan ceza uygulanmaya devam edilecek. Hava araçlarına lazer tutan veya haberleşmeye müdahale eden kişilere 164 bin 613 TL idari para cezası verilecek.

Ayrıca güvenlik kontrol noktalarında arama yaptırmamakta direnenler 32 bin 911 TL ödemek zorunda kalacak.

