Samsun'da Kurban Bayramı'na 1,5 ay kala kurbanlıklar görücüye çıktı. Pazarın en dikkat çeken büyükbaş hayvanları ise 1 tonun üzerindeki "Poyraz" ve "Paşa" oldu. Cüssesiyle diğerlerinden ayrılan hayvanları satın alanlara ailece umre hediye edilecek. İşte tonluk Poyraz ve Paşa için istenen ücret.

Kurbanlık satışlarının başlamasıyla birlikte besiciler de hayvanlarını görücüye çıkardı. Samsun'un Atakum ilçesi Çatmaoluk Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Murat Kocaman, 2 yıldır özenle baktığı "Poyraz" ve "Paşa" isimli tosunlarını satışa sundu.

1 tonluk kurbanlıklar araba fiyatına satışta! Alana ailece Umre hediye

1 TONUN ÜZERİNDELER

Tonun üzerindeki ağırlıklarıyla öne çıkan hayvanların özel yemlerle beslendiğini belirten Kocaman, arpa, buğday, mısır ve besi yemlerini karışık şekilde kullanarak yetiştirdiklerini söyledi. Toplam 300-400 hayvanı bulunduğunu ifade eden Kocaman, "Bu hayvanlar cüssesiyle diğerlerinden ayrılıyor. Her ikisi de tonun üzerinde" dedi.

ALANI AİLESİYLE UMRE'YE GÖNDERECEK

Fiyatlara ilişkin de bilgi veren Kocaman, 750 bin TL değerindeki "Poyraz"ı alana 2 kişilik umre, 850 bin TL değerindeki "Paşa"yı alana ise 2 yetişkin ve 1 çocuktan oluşan bir aile için umre hediye edeceklerini açıkladı.

