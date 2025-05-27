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112 Türk şirketi Şam'da: Ülkenin yeniden inşasında kilit aktör Türkiye

Kaynak: Anadolu Ajansı
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112 Türk şirketi Şam&#039;da: Ülkenin yeniden inşasında kilit aktör Türkiye
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şam’da düzenlenen Uluslararası İnşaat Fuarı’na en geniş katılımı sağlayan Türkiye, müteahhitlik ve altyapı tecrübesiyle, savaş sonrası yeniden inşa sürecindeki Suriye’nin toparlanmasında kilit bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

Suriye’de kanlı Baas rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesinin ardından başkent Şam’da düzenlenen Uluslararası İnşaat Fuarı Buildex, Türk şirketlerinin yoğun katılımıyla kapılarını açtı. Fuara Türkiye’den 112 firma katılırken, bu sayı ülkeyi en geniş katılım sağlayan ülke konumuna taşıdı.

Fuarın açılışına Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici MaslahatgüzarıBüyükelçi Burhan Köroğlu ve Suriye'den üst düzey bakanlık yetkilileri katıldı. Köroğlu, Türk stantlarını ziyaret ederek firma temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplam 740 yerli ve yabancı firmanın yer aldığı Buildex, 2 Haziran’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Çin, Suudi Arabistan ve Ürdün gibi ülkeler de fuarda temsil ediliyor. Etkinlik kapsamında 15 teknik seminer ve sunum gerçekleştirilecek.

"TÜRKİYE BU SÜREÇTE KİLİT BİR AKTÖR OLACAK"

Büyükelçi Burhan Köroğlu, Suriye halkının altmış yıl sonra ilk kez gerçek anlamda özgürlüğüne kavuştuğunu belirterek, "Bu fuar, özgürlük sonrası düzenlenen en büyük ve kapsamlı fuar olması açısından oldukça anlamlı. Türkiye’nin bu ölçekte yer alması hem gurur verici hem umut verici" dedi.

Köroğlu, Türkiye’nin savaş sonrası yeniden inşa sürecinde önemli bir rol üstleneceğini vurgulayarak, “Müteahhitlik ve altyapı alanında dünya çapında deneyimi olan Türkiye, coğrafi ve tarihsel yakınlığı ile bu süreçte kilit bir aktör olacak” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi ayrıca, 8 Aralık’taki rejim değişiminin ardından yalnızca dört gün içinde Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’ni yeniden açtığını hatırlattı. Köroğlu, “Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek” diye konuştu.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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