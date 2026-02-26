Borsada bilançoların ardından ödenecek temettü tutarları da açıklanmaya başlandı. Akbank, hissedarlarına toplamda 11 milyar 449 milyon TL nakit temettü dağıtma kararı aldı. Hisse başına net temettü tutarı 1,8715 TL olarak gerçekleşirken, hak kullanımı için son tarih 26 Mart olarak belirlendi. Mart ayında temettü ödemesi yapacak diğer şirketler de belli oldu. İşte detaylar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa şirketlerinin 2025 yılı bilançoları gelmeye devam ediyor. Özellikle bankaların kârlarında dikkat çeken artışlar yaşanıyor. Borsa İstanbul’da BİST 30 endeksi kapsamında yer alan 4 büyük bankanın geçen yılki kazançlarına bakıldığında;

-Garanti BBVA 110,6 milyar TL,

-İş Bankası 67,4 milyar TL,

-Akbank 57,2 milyar TL,

-Yapı Kredi 37,8 milyar TL kâr açıkladı.

11,5 MİLYAR TL’LİK TEMETTÜ

Bu arada bilançoların ardından ödenecek temettü tutarları da açıklanmaya başlandı. Akbank, hissedarlarına toplamda 11 milyar 449 milyon TL (brüt) nakit temettü dağıtma kararı aldı.

Hisse başına net temettü tutarı 1,8715 TL olarak gerçekleşirken, hak kullanımı için son tarih ise 26 Mart olarak belirlendi. Akbank bu kararla, aynı zamanda kârının yaklaşık %20'sini temettü olarak hissedarlara aktarmış olacak.

11,5 milyar TL dağıtacak! Dev bankadan temettü kararı

TEMETTÜ TAKVİMİ

Öte yandan bugüne kadar KAP’a yapılan bildirimler dikkate alındığında; marta ayında temettü ödemesi yapacak şirketler, hisse başına brüt temettü tutarları ve ödeme tarihleri şöyle:

-TÜPRAŞ: 10,38 TL (18 Mart)

-Aygaz: 12,55 TL (18 Mart)

-Ford Otosan: 3,64 TL (18 Mart)

-Nuh Çimento: 22,50 TL (23 Mart)

-TOFAŞ Oto Fabrikaları: 20,00 TL (25 Mart)

-Koç Holding: 6,83 TL (27 Mart)

-AGESA Hayat Emeklilik: 6,94 TL (27 Mart)

Haberle İlgili Daha Fazlası