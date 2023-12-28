2024 yılında PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ ne kadar olacak? 2024 yılında 1,2,3,4,5 ve 10 yıllık pasaport ödemelerine ne kadar zam gelecek?

28 Aralık 2023 23:19 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 23:20

2024 yılında Türkiye'den neredeyse 99 ülkeye vizesiz seyahat hakkı doğduktan sonra birçok vatandaş pasaport çıkarmak için başvurular yaptı. Ancak bazı vatandaşlar pasaport çıkarmayı 2024 yılına bıraktı. İşte tam da bu noktada o vatandaşlarımıza kötü bir haberimiz var! 2024 yılında pasaportlar harçlarına zam yapıldı. Aslında pasaport çıkartmak neredeyse 24 saate indirildi. Kolayca başvuru yapılıp bir hafta sonra elinizde olacak pasaport için 1,2,3,4,5 ve 10 yıllık çıkartabiliyorsunuz. Ancak 2024 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan bazı zamlar yapıldı.

2024 YILINDA PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Ocak ayı itibariyle 2024 yılında paraport harç ücretlerine 2 katı zam geldi. Bunun yanı sıra Resmi Gazete'de de kimlik belgesi yenileme fiyatı 83 liradan 130 liraya yükseldi. 624 TL olan ehliyet fiyatı 624 liradan 990 liraya yükseltildiği yer aldı. Pasaport harcı 6 aya kadar olanlar 1638,4 TL'ye, 1 yıl için 2 bin 395,9 TL'ye, 2 yıl için 3 bin 912,3 TL'ye, 3 yıl için 5 bin 557 TL'ye, 4 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 TL'ye yükseldi. Pasaport defteri için ise PTT yatırılan hizmet bedeline gelen zam da 501 TL'den 790 TL'ye çıktı.