Boynunu çevirdiğinde bayılan ve kalbi kısa süreli duran 67 yaşındaki Bülent Çubuk'un yaşamını zorlaştıran rahatsızlık, yarım saat süren yeni nesil bir operasyonla tedavi edildi. Uzmanlar, özellikle 40 yaş üzerindeki açıklanamayan bayılmaların altında şah damarı hassasiyetinin yatabileceği uyarısında bulundu.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Boynunu çevirdiğinde gözleri kararan, sık sık bayılan ve hatta kalbi birkaç saniyeliğine duran 67 yaşındaki inşaat mühendisi Bülent Çubuk’un problemi yarım saatlik bir operasyonla çözüldü. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serdar Demir’e başvuran Çubuk’un yapılan tetkiklerinde hastalığının “şah damarlarındaki aşırı hassasiyet” olduğu anlaşıldı.

KAROTİS HİPERSENSİTİVİTE SENDORUMU

“Karotis hipersensitivite” sendromu olarak bilinen durumun, özellikle 40 yaş üzerindeki kişilerde görüldüğünü aktaran Doç. Dr. Demir, “Bu yaş grubunda sebebi açıklanamayan bayılmaların sebebi şah damarı hassasiyeti olabilir. Bu hastalarda tıraş olurken, kravat takarken, gömleğin boğazdaki düğmelerini iliklerken şah damarına baskı yapılırsa aniden kalbi durabilir” uyarısında bulundu.

Daha önce bu tür hastalara kalp pili takıldığını belirten Doç. Dr. Demir, yeni nesil bir yöntem olan kardiyoneuroablasyon tekniği ile hastalığın tamamen ortadan kaldırılabildiğini söyledi. Tedavinin lokal anestezi altında kasık damarlarından girilerek yarım saat süren operasyonla gerçekleştiğini kaydeden Doç. Dr. Demir, “Kalbin içerisindeki aşırı tepki veren hassas sinir uçları yakılarak etkisiz hâle getirildi. İşlem sonrasında yapılan testlerde hastanın kalbinin artık durmadığı görüldü” dedi.

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