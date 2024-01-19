2024'ün ilk Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! İşte ekonomistlerin tahminleri

19 Ocak 2024 14:10 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 14:12

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 2024'ün ilk toplantısını 25 Ocak Perşembe günü gerçekleştirecek. Hafize Gaye Erkan başkanlığında yapılacak toplantının ardından Ocak ayı faiz kararı açıklanacak. Piyasalarda TCMB'ye göre fiyatlamalar başlarken, ekonomistlerden faiz tahminleri gelmeye başladı.

14 EKONOMİSTTEN FAİZ TAHMİNİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 14 ekonomist, TCMB kararına ilişkin beklentilerini paylaştı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkarıldı. Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüklerini açıklamıştı.

GOLDMAN SACHS'TAN 'MERKEZ BANKASI' ÖNGÖRÜSÜ

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, dün Türkiye ekonomisini de değerlendirdiği bir rapor yayımladı. Banka, TCMB'nin piyasadaki para arzını azaltma hızı göz önünde bulundurulduğunda, enflasyonun beklenenden daha hızlı gerileyebileceğini söyledi. Raporda, enflasyonun yüzde 42,6 olan öngörülere kıyasla yıl sonunda yüzde 30 seviyelerine kadar inebileceği aktarıldı.

Faiz kararına ilişkin tahminlerini de paylaşan Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın politika faizinin bu ay 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulundu.

UNICREDIT'TEN ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİSİ

Dünyaca ünlü İtalyan bankası UniCredit de benzer bir faiz tahmininde bulundu. Türkiye'ye ilişkin enflasyon ve faiz beklentisini açıklayan banka, Merkez Bankası'nın Ocak ayında 250 baz puan artışla politika faizini yüzde 45 seviyesine çıkaracağını öne sürdü. Bu seviyenin zirve olması bekleyen banka, 2025 sonunda faizlerin yüzde 25 seviyesine kadar düşürüleceğini tahmin etti.

Öte yandan UniCredit, Türkiye'de enflasyonın 2024'te yüzde 70'e çıkarak zirve yapmasını bekliyor. Yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 42'ye düşeceğini öngören banka, 2025 yılı sonunda yüzde 24'lük bir enflasyon oranı tahmin ediyor.

MERKEZ BANKASI 2023'TE FAİZİ 34 PUAN ARTIRDI

Merkez Bankası, geçen yıl Haziran'dan sonra sıkılaştırma politikası uyguladı. Haziran'da faizi yüzde 650 baz puan artışla yüzde 15'e çıkaran Merkez Bankası, son 7 toplantıda da yukarı yönlü adım attı. Faizde bu yılki toplam artış 34 puan olarak gerçekleşti.