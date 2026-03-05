Bankalar, 2026 mart ayı itibarıyla faizsiz kredi ve taksitli nakit avans limitlerinde yeni düzenlemelere gitti. Güncellenen kampanyalar kapsamında birçok banka, belirli koşulları sağlayan kullanıcılara 3 ve 6 ay vadeli faizsiz kredi imkanı sunmaya başladı. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte faizsiz kredi veren bankalar ve limitleri...

Bankalar, yeni müşteri kazanımına yönelik faizsiz kredi kampanyalarına devam ediyor. Birçok banka, 3 ve 6 ay vadeli %0 faizli kredi ve taksitli nakit avans imkanı sağlıyor. Güncellenen limitlerle birlikte bazı bankalarda toplam finansman tutarı 90 bin TL’ye kadar ulaşabiliyor. İşte bankaların sunduğu faizsiz kredi fırsatları ve kampanya detayları… GARANTİ BANKASI 75 BİN TL'YE VARAN KREDİ Garanti BBVA, mobil uygulaması üzerinden yeni müşteri olanlara belirli koşullar kapsamında 75.000 TL’ye kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans imkânı sunuyor. 50.000 TL’ye Varan Faizsiz Kredi Kampanya Detayları: Faizsiz kredi kampanyasından 2 - 15 Mart tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA’lı olan müşterilerimiz faydalanabilir 25.000 TL’ye Varan Faizsiz Taksitli Avans Hesap Kampanya Detayları: Kampanyadan 1 - 15 Mart tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil’i indirip “Müşteri Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa Garanti BBVA’lı olan müşterilerimiz faydalanabilir.

AKBANK 55.000 TL %0 FAİZ KAMPANYASI Akbank, mobil uygulama üzerinden yeni müşteri olanlara belirli koşullar kapsamında 30.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli taksitli nakit avans için faizsiz kullanım imkanı sunuyor.



30 Bin TL İhtiyaç Kredisi Kampanyadan 24 Şubat 2025 – 13 Nisan 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi* sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir. 25 Bin TL Taksitli Avans Kampanyadan 24 Şubat 2025 – 13 Nisan 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa ve uzaktan müşterimi edinimi* sürecini tamamlayan müşteriler faydalanabilir.





İŞBANKASI 25 BİN TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ İş Bankası, İşCep uygulaması üzerinden müşteri olanlara kredi kartı aracılığıyla 25.000 TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans kullanma imkânı sunuyor. Kampanya kapsamında sunulan taksitli nakit avans fırsatı ve diğer avantajlar, bankanın belirlediği koşullar doğrultusunda müşterilere sağlanıyor. Kullanılabilecek Taksitli Nakit Avans tutarı, müşteri limitinin %25’i kadar, en fazla 25.000 TL sınırlandırılmıştır. Faizsiz Taksitli Nakit Avans 2-3 (dahil) ay vade için geçerlidir. Kampanyadan yararlanmak için, kullanılacak Taksitli Nakit Avans tutarı 300 TL ile 25.000 TL arasında olacaktır.

DENİZBANK %0 FAİZLE 90.000 TL'YE VARAN NAKİT Yeni müşterilere özel, MobilDeniz’de %0 faizli 65.000 TL’ye kadar kredi ve 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit fırsatı sizi bekliyor. %0 Faizli 65.000 TL Kredi - Kampanya Detayları Kampanyadan, 28.02.2026 – 31.03.2026 tarihleri arasında MobilDeniz'i indirip “Müşteri Ol” butonu üzerinden ilerleyerek uzaktan DenizBanklı olma sürecini ilk defa tamamlayan ve hayat sigortası yaptırmayı tercih eden yeni müşteriler faydalanabilir. Kampanya kapsamında kullanılabilecek minimum kredi tutarının 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 65.000 TL, maksimum vade ise 3 aydır. %0 Faizli 25.000 TL TNA - Kampanya Detayları Kampanya, 01.03.2026 – 31.03.2026 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanyadan 01.03.2026 – 31.03.2026 tarihleri arasında MobilDeniz uygulamasını indirip ilk kez DenizBank müşterisi olan ve MobilDeniz, DenizBank.com, İnternet Bankacılığı ve DenizKartım uygulaması aracılığıyla yapılan ilk bireysel kredi kartı başvurusu sonrası onaylanan kart sahibi müşterilerimiz faydalanabilir.

QNB 85 BİN TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ QNB, yeni müşterilere yönelik ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında %0 faizli kredi ve nakit avans imkânı sunuyor. Kampanya çerçevesinde müşteriler, 3 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans ve 3 ay vadeli 60.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Böylece toplamda 85.000 TL’ye kadar finansman sağlanabiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası