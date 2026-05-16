Akbank'tan KOBİ'lere özel yeni bir kredi kampanyası geldi. Bayrama özel geliştirilen kredi paketi kapsamında, KOBİ'lere 3 ayı ödemesiz 36 ay vade ve avantajlı faiz oranlarıyla finansman sağlanacak.

Akbank, Kurban Bayramı döneminde artan iş hacmi ve nakit akışı ihtiyacına yönelik KOBİ'ler için geliştirdiği Bayrama Özel Ticari Kredi kampanyasını başlattı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında KOBİ'ler, 36 aya varan vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranlarıyla kredi kullanabiliyor.

3 AY ÖDEMESİZ

Kredi geri ödemeleri, haftalık veya aylık eşit taksitler halinde planlanabilirken, işletmenin iş döngüsüne ve nakit akışına göre de yapılandırılabiliyor. KOBİ'ler, 3 aya kadar ödemesiz dönem seçeneğinden de yararlanabiliyor.

Akbank'ın sunduğu kredi kampanyası, mevcut kredi yükümlülüklerini de kapsıyor. KOBİ'ler, diğer bankalardaki kredilerini Akbank'a taşıyarak ödeme planlarını esnek koşullarla yeniden düzenleyebiliyor. Başvurular, Akbank şubelerinin yanı sıra dijital kanallar üzerinden yapılabiliyor.

Banka, KOBİ'lere yönelik finansman çözümleriyle işletmelerin dönemsel ihtiyaçlarına cevap verirken, dijital kanallar üzerinden sunduğu uçtan uca başvuru deneyimiyle kredi süreçlerini de kolaylaştırıyor.

36 ay vade, düşük faiz! KOBİ'lere özel bayram kredisi

"AMACIMIZ..."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, bayramın, birçok KOBİ için hem iş hacminin arttığı hem de nakit akışının daha dikkatli yönetilmesi gereken özel dönemler olduğunu belirtti.

İşletmeler için finansmana erişim kadar finansmanın iş döngüsüne uygun geri ödeme koşullarıyla sunulmasının da önem taşıdığını aktaran Bektaş, şunları kaydetti:

"KOBİ'lerin dönemsel ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, nakit akışlarını daha sağlıklı planlamasına destek olan çözümler sunuyoruz. Bu doğrultuda tasarladığımız Bayrama Özel Ticari Kredi kampanyamızla esnaf ve KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını avantajlı faiz oranları, 36 aya varan vade, haftalık ya da aylık taksit seçenekleri ve 3 aya kadar ödemesiz dönem imkanıyla karşılamasına destek oluyoruz. Amacımız, KOBİ'lerin yoğun dönemlerde işlerine odaklanabilmesi ve finansal planlamalarını daha öngörülebilir şekilde yönetebilmesi."

Haberle İlgili Daha Fazlası