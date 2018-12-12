Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Sabancı Topluluğuna bağlı şirketlerin dijital dönüşümüne öncülük edecek olan SabancıDx’in başına ise İntel eski Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın getirildi. Türkiye’nin ihtiyacı olan teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli üretime odaklandıklarını dile getiren Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen “Sabancı Topluluğu 40 yılı aşkın süredir teknoloji alanında yatırım yapıyor. Bugüne kadar 1,2 milyar dolar toplam iş hacmi ile 5 milyar dolarlık katma değer oluşturduk. SabancıDx, Türkiye’nin dijital dönüşümünde rol model olacak. Sabancı Topluluğu şirketlerine İleri Veri Analitiği ve Dijital Dönüşüm projelerinde liderlik edecek, farklı sektörlerdeki Sabancı şirketleri arası sinerjinin en iyi şekilde yönetilmesini sağlayacak, yeni iş fırsatlarını hayata geçirecek ve kültürel transformasyon için itici güç olacak. Bu yeni dönemde kendi üretimimiz olan yazılım sayısını kısa zamanda iki katına çıkaracağız. Aynı zamanda 2019 yılı itibariyle de yazılım ihracatına başlamayı hedefliyoruz” dedi. Yatırımlara 2019 yılında da devam edeceklerini vurgulayan Göçmen, “Türkiye için de daima olumlu düşünüyoruz ve olumlu olması için de elimizden geleni yapıyoruz. İyimserlik bizim doğamızda var” ifadelerini kullandı. SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın da bu yeni dönemde veri analizi yapacaklarını ve startuplarla iş birliğine gideceklerini belirterek, “Yeni genel merkezimiz tam anlamıyla bir Dijital Kampüs olacak. Ayrıca Sabancı Üniversitesi ile çok daha yakın çalışacağız” diye konuştu.