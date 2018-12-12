Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ekim ayı dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,4 azalırken, yakıtlarda yüzde 29 arttı.



İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 3,4 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 azalırken, yakıtlarda yüzde 29,3 arttı.



İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 15,7 ARTTI

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,1 artarken, yakıtlarda yüzde 1,4 azaldı.



İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 26,2 AZALDI

İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,9, yakıtlarda yüzde 10 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 31,6 azaldı.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 0,8 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Eylül ayında 163,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,8 azalarak, 2018 Ekim ayında 161,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Ekim ayında 154,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 11,8 artarak, 2018 Ekim ayında 172,2 oldu.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6,5 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Eylül ayında 118,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 6,5 azalarak, 2018 Ekim ayında 111,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 Ekim ayında 148,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 26,9 azalarak, 2018 Ekim ayında 108,2 oldu.



DIŞ TİCARET HADDİ 2018 YILI EKİM AYINDA 99,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 yılı Ekim ayında 105,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 5,7 puan azalarak, 2018 yılı Ekim ayında 99,5 oldu.