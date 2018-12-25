Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asgari Ücret son dakika haberleri burada... Milyonlarca vatandaş bugünü bekliyordu. Ve o gün geldi çattı. Saat 10'da Asgari Ücret için toplanılacak. Peki Asgari Ücret ne kadar olacak? 2019 Asgari Ücret zammı ne kadar? Herkes Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kararını bekliyor. Asgari Ücret için bekletin 2 bin lira üzerinde... AGİ zammı belli oldu mu, nekadar? Geçimini asgari ücret ile sağlayan vatandaş Asgari Ücret zammını bekliyor. 2019 Asgari Ücret zammı ne kadar? Asgari Ücret zammı belli olur olmaz sitemizde Asgari Ücret son dakika haberlerini öğrenebilirsiniz. İşte Asgari Ücret zammı, Asgari Ücret ne kadar oldu, AGİ zammı ne kadar ve Asgari Ücret son dakika haberleri...

Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

Asgari Ücret ne kadar oldu sorusu saatler sonra cevap bulacak.Vatandaşın beklediği gün geldi çattı. Asgari Ücret zammı bugün belli oluyor. 2019 Asgari Ücret ve AGi zammı açıklanır açıklanmaz sitemizde yer alacak.

Asgari Ücret ve AGİ Zammı belli oldu mu?

Asgari Ücret ve AGİ Zammı henüz belli olmadı. Ancak 2019 Asgari Ücret zammı belli olur olmaz sizlerle paylaşacağız.

Asgari Ücret Belli oldu mu?

7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrette düğüm perşembe günü Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak toplantı ile çözülecek. Komisyonda işçi kesimini temsilen bulunan Türk-İş, asgari geçim bedelinin 2 bin 383 lira olduğunu, buna refah payı eklenerek asgari ücretin belirlenmesini istiyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) hedef enflasyon ve rekabet gücünün yanı sıra işsizlikle mücadeleyi gözetecek ücret belirlenmesini isterken, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının kaldırılmasını, asgari ücret için işverene desteğin artırılarak devam etmesini talep ediyor. TÜİK ise üçüncü toplantıda geçim ücretinin ağır işler için 2 bin 213 lira olduğunu açıklamış, Türk-İş ise bu rakamın gerçeklerden uzak olduğunu ifade ederek, “Bizim tespitimizin 170 lira gerisinde” demişti.



Öte yandan asgari ücretin artmasıyla asgari geçim indirimi de artacak. Hâlen bekar bir işçi için 152,18 TL, evli eşi çalışmayan ve bir çocuklu için 205,44 lira, evli, eşi çalışmayan dört çocuklu için 258,70 TL olan AGİ, asgari ücret oranında artacak.