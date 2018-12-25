Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 Asgari Geçim İndirimi Ne kadar oldu? AGİ kaç lira oldu? AGİ evli ve bekar zammı ne kadar aramaları sürüyor. Asgari ücret açıklandı. Milyonlarca vatandaşın yüzü güldü. Peki AGİ ne kadar oldu? 2019 agi ne kadar? Asgari ücretin 2 bin 20 lira olmasının ardından herkes AGİ ne kadar aramasına başladı. Evliler evli agi zammı ne kadar, bekarlar ise AGİ bekar zammı ne kadar sorularını arattı. Kimi ise AGİ hesaplama merak etti. Biz de sizler için AGİ hesaplama, AGİ kaç lirra, asgari geçim indirimi evli ve bekar zammı nedir, 2018 AGİ ne kadar sorularını cevapladık. İşte 2019 AGİ Ne Kadar? Asgari Geçim İndirimi Evli ve Bekar Zammı Nedir? AGİ Hesaplama | AGİ Kaç Lira?

2019 AGİ Hesaplama

2019 AGİ ne kadar?

2019 agi zammı belli oldu. Peki AGİ ne kadar? İşte AGİ zammı...

Bekar 191,85 TL

Evli eşi çalışmayan 230,22 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,00 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,78 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,15 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,15 TL

Evli eşi çalışan 191,85 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 220,63 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 249,41 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287,78 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 306,96 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,15 TL

Bakan'dan asgari ücret açıklaması

Çok yoğun ve titiz bir çalışma yürütüldü. 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira oldu. Yüzde 26,05 artış oldu.

AGİ nasıl hesaplanır?

AGİ hesaplama aramalarına sitemizde ulaşabilirsiniz. AGİ hesaplama, AGİ ne kadar aramanızın cevabı haberimizde. Asgari geçim indirimi (AGİ) hesaplanırken medeni hal, çocuk sayısı ve eşin çalışma durumu etki eden faktörlerdir. AGİ hesaplamalarında hesaplama yapılacak yılın ilk altı aylık asgari ücret tutarının yıllık toplamına bakılır. Yıllık toplam asgari ücret tutarı asgari geçim indirimi oranıyla çarpılır ve çıkan miktar gelir vergisi oranı (yüzde 15) ile çarpılır. Sonuç 12 aya bölünerek aylık asgari geçim indirimi miktarı bulunur. Asgari geçim indirimi hesaplamalarında çalışan için yüzde 50; çalışmayan eş için yüzde 10, birinci ve ikinci çocuklar için ayrı ayrı yüzde 7,5; üçüncü çocuk için yüzde 10 ve diğer çocuklar için ayrı ayrı yüzde 5 baz alınır. Tüm bu oranların toplamının yüzde 85'i geçmemesi gerekir.