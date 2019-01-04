Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 25 Aralık 2018 itibarıyla başlayan uygulamada ilk sonuçları almaya başladıklarını belirterek “Firmalardan 375 bin çip edinildi ve ilk numuneler alınmaya başladı. Bu kapsamda 23 bin 500 adet çipli beton numunesi alındı. Bu sistemle inşaatlarda kullanılan betonun standartlara, projelere uygunluğunun tespitine yönelik yapılan işlemlerin her biri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izlenebilir olacak. Beton numunelerinin elektronik ortamda takibi sayesinde betondaki hata, kayıp ve kaçak oranlarının sıfır ya da sıfıra en yakın hâle getirilmesi sağlanacak” dedi. Öte yandan, Bakanlık, yapı denetim sistemi ve EBİS yazılımlarının birbirine entegrasyonuyla vatandaşların e-devlet üzerinden betonun durumunu sorgulayabilmesine de imkan sağlayacak düzenleme üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.