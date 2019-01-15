Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, bünyelerinde bulunan Boydak Holding’in, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 7 grup şirketinin bulunduğunu; grubun, 2018 yılında sahip olduğu güçlü insan kaynağında herhangi bir azalmaya gitmediğini söyledi. Gülal ayrıca, İstikbal markasıyla Kayserispor’a, Bellona markası ile bayan basketbol takımına sponsor olarak, spora olan desteklerini de sürdürdüklerini bildirdi.

12 BİN ÇALIŞANI VAR

Muhiddin Gülal, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde 2018 değerlendirme toplantısına katıldı. Boydak Holding merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Gülal, “Boydak Holding emin ellerde, milletin emanetine yüksek ihtimamla vaziyet ediyoruz. Boydak Holding büyümeye, katma değer oluşturmaya, istihdama devam ediyor” dedi. TMSF tarafından yönetilen en büyük şirketin Boydak olduğunu anlatan Gülal, “Ülkemizin de önemli holdinglerinden bir tanesi. Bizim de üzerinde fazla durduğumuz bir grup. Çünkü, hem Kayseri hem de ülkemiz için önemli bir ekonomik değer. Boydak Holding, 8 farklı alanda, toplam 31 şirketiyle faaliyet gösteriyor. Önemli şirketlerimiz var. İstikbal, mobilya sektöründe Türkiye’nin lideri. Mobilya sektöründe pazarın hemen hemen yüzde 60’ını domine ediyoruz. Bellona, İstikbal ve Mondi ile, sektörün lokomotif aktörlerinden bir tanesiyiz. 1 milyon metrekare kapalı alanımızla faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Dünyadaki en büyük 10 mobilya üreticisinden bir tanesiyiz. Boyteks, bir dünya markası. Yatak kumaşı üretiminde dünyanın en büyüğü, Bursa ve Kayseri’de faaliyet gösteren tesislerimiz var. Hemen hemen de bin 833 çalışanımız var Boyteks’te... HES Kablo, kendi alanında lider. 280 bin metrekare üretim alanı ve bin 270 çalışanı var. 126 ülkeye ihracat yapan bir yapıdan bahsediyoruz. Şu anda bin 664 mağaza ile faaliyet gösteriyoruz. Bunun bin 200 tanesi yurt içinde, kalanı yurt dışında. Çalışan sayımız da 12 bin 154” ifadelerini kullandı.

ŞİRKET SATILMAYACAK

“Şirkete Arap yatırımcıların ilgi gösterdiği” yönündeki sorular üzerine Gülal; ekonomik durumu iyiye giden firmaların satışını düşünmediklerini, bu kapsamda Boydak Holding’in satışının da gündemlerinde olmadığını söyledi. Gülal, “Bu şirketlerle alakalı hukuki süreç devam ediyor. Dolayısıyla karar kesinleşinceye kadar, Boydak Holding’e sahip çıkmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İKİ YILDA 245 MİLYON DOLAR BORÇ ÖDENDİ

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’ın verdiği bigilere göre; Boydak Grubu’nun 2017 yılında 8,6 milyar lira olan cirosu, yüzde 14’lük artışla, 2018 yılında 9,8 milyar liraya yükseldi. Grubun vergi öncesi karı (EBITDA) yüzde 26,5 artışla 1 milyar liradan 1,34 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemlerde ödenen vergiler ise, yüzde 52’lik artışla 432 milyon liradan 658 milyon liraya çıktı. 2018’e 372 milyon dolar olan toplam ihracat, yüzde 5,1 artarak 391 milyon dolara tırmandı. 2 yılda toplam yatırımlar ise, 419 milyon liraya dayandı. Gülal, “Boydak için bu yıl 500 milyon dolar ihracat hedefimiz var. Biz Boydak Holding’i devraldığımızda, bu grubun 383 milyon dolar banka borcu vardı. 2 yıllık süreç içerisinde 245 milyon dolar borç ödemesi gerçekleştirdik. Bugün toplam borç, 138 milyon dolar seviyesinde” dedi.

KAYYUMDAKİ ŞİRKETLERİN DEĞERİ 56,5 MİLYAR LİRA

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumluğunda idare edilen 955 şirket bulunduğunu belirterek “Bunların aktif büyüklükleri toplam 56,5 milyar lira, öz kaynak rakamı 19,8 milyar lira seviyesinde. Çalışan sayısı da 44 bin 622 kişi. Bu şirketler, genel olarak yüzde 27 seviyesinde büyüdü” dedi. TMSF’nin yönetimindeki şirketlere ‘milli servet’ gözüyle baktıklarını vurgulayan Muhiddin Gülal, “Bu şirketlerde bir irtifa kaybı olsun istemiyoruz. Bunların katma değer üretmeye devam etmesi lazım” diye konuştu.