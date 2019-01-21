Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

ANKARA

Yedi büyük bankanın iş birliği ve firmaların iyi niyetli adımlarıyla, 100 kadar firmanın borçlarının yapılandırıldığı, 22 şirketin de konkordatodan çıktığı öğrenildi. Bu süreçte firmaların mali durumları analiz edildi. Borçlarını ödeme niyetinde olup, yapılandırma hâlinde ticari faaliyetine devam edebilecek olanlar tespit edildi. Bankalar Birliğinin oluşturduğu heyet, günde ortalama 5-6 şirket ile özel yapılandırma görüşmesi yaparken önümüzdeki birkaç ay içinde 300 kadar firma ile görüşülecek. Görüşmelerin konkordatodan çıkacak firma sayısını yüksek oranda artıracağı ifade edildi.