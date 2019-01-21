Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün; müteahhitlerin jeopolitik risklere ve ticaret savaşlarına rağmen geçen yıl 19,4 milyar dolarlık proje üstlendiğini belirterek bunun bir önceki yıla göre yüzde 28,2’lik bir artışı ifade ettiğini söyledi. Üstlenilen projelerin bölgelere göre dağılımı hakkında da bilgi veren Yenigün; 2018’deki iş hacminin yüzde 46’sının Avrasya, yüzde 26’sının Orta Doğu, yüzde 18’inin Afrika, yüzde 6’sının Avrupa, yüzde 3,2’sinin Güney Asya ve Uzak Doğu, yüzde 0,6’sının Amerika ülkelerinde oluştuğunu dile getirdi. Sektörün iş üstlendiği ilk 3 pazar Rusya (3,9 milyar dolar), Suudi Arabistan (3 milyar dolar) ve Katar (2 milyar dolar) oldu. Yenigün, “Rusya, geçen yıl yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimizde pazar sıralamasında lider konumuna geri döndü. Rusya’nın pazar payı, yeniden uçak krizi öncesinde olduğu gibi yüzde 25’ler seviyesine geldi. İlk 10 ülke arasında Polonya, Romanya, Sudan, Cezayir, Kazakistan, Türkmenistan ve Kuveyt de yer alıyor. Türk müteahhitlerinin 2023 hedefi, 30-35 milyar dolarlık proje üstlenmek. 2030’a kadar bu rakamı, 50 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Türk firmalarının 2018’de yurt dışında üstlendiği önemli projeler arasında; 1,6 milyar dolarla Rusya’daki Amur Doğalgaz İşleme Tesisi, Habarovsk ve Çelyabinsk havalimanları yeni yolcu terminal binası, 1,3 milyar dolar ile Kazakistan’daki Büyük Almatı Çevreyolu Yapımı ve Tengiz Petrol İşleme Tesisi ve 1,1 milyar dolarlık Sudan Hartum Havalimanı Projesi öne çıkıyor. Ayrıca 2018 ve daha önceki yıllarda; Hollanda’da 1,1 milyar dolarlık Blankenburg bağlantı yolu ve Schiphol Havalimanı ek terminal binası, Romanya’da da 480 milyon dolarlık A1-A2 bağlantı otoyolu gibi projelere de başlandı.