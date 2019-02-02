Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Migros “mağazadan mağazaya para transferi” hizmetiyle banka hesabı olmayan müşterilere market alışverişleri sırasında para transferi imkânı sunuyor. Gönder-Al Ödeme Hizmetleri AŞ iş birliğiyle oluşturulan para transferi hizmeti kapsamında para gönderme ve para alım işlemleri, tüm Migros mağazalarının kasalarından banka hesabına ihtiyaç duymaksızın, mağazaların açık olduğu saatler içerisinde anında ve uygun fiyatlarla yapılabiliyor. Hizmet kapsamında 2.000 TL’ye kadar olan işlemler, Türkiye’nin 81 ilindeki tüm Migros, 5M, MigrosJet ve Macrocenter mağazalarının kasalarından yapılabilirken, 2.000 - 7.000 TL arasındaki para transferi işlemleri ise 81 ildeki seçili 450 Migros mağazasının danışma bankosundan gerçekleştiriliyor. Ayrıca, bu seçili 450 mağazadan 2.000 TL’ye kadar olan işlemler için IBAN’a da gönderim yapılabiliyor. Bu uygulamayla Migros’un bir marketten çok daha farklı bir hizmet boyutuna ulaştığının altını çizen Migros Ticaret AŞ Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı “Bu yeni hizmetlerle mağazalarımız sadece alışveriş yapılan noktalar olmanın çok ötesine geçti. Bankalar arasında yalnızca hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında para transferi işlemi yapabiliyor ancak Migros’ta bu işlem, Migros’un çalışma saatlerine göre düzenleniyor. Migros müşterileri yaptıkları para transferlerinde yer ve zaman engeline takılmıyor; mağazalarımızın çalışma saatlerinde, hafta sonu ve tatil günleri fark etmeksizin birkaç dakika içinde işlem yapılabiliyor” dedi.

Gönderal Ödeme Hizmetleri AŞ Genel Müdiresi Funda Taboğlu da perakende zincirlerinde para transferi işlemlerini yıllardır izlediğini hatta kendisinin öğrencilik yıllarında ABD’de defalarca denediğini belirterek “Bu hizmetin ne zaman Türkiye’ye geleceğini merak ediyordum. Bize kısmet oldu. Migros ile uzun süren bir çalışma sonucunda çok etkin bir altyapı kurduk. Müşterilerimiz hizmet kalitesinden çok memnun kalacaklar” diye konuştu.