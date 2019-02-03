Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KOBİ Bankacılığı alanında yenilikçi ürünleriyle çalışmalarını sürdüren Halkbank, işletmelerle bir araya geldiği “Üreten Türkiye Buluşmaları”na başladı. Bankanın bu yılki ilk durağı Eskişehir oldu. 500 firma temsilcisinin katıldığı geleneksel Üreten Türkiye Buluşmaları’nda, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, yeni dönem hedeflerini paylaştı. Önemli bir eğitim şehri ve ticaret merkezi olan Eskişehir’in, tabii zenginlikleri ve lojistik avantajlarıyla da güçlü bir potansiyeli olduğunu belirten Osman Arslan “Orta Anadolu’nun batıya açılan kapısı olarak kabul edilen Eskişehir, geçen yıl 1 milyar doları aşan ihracat performansıyla Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlamıştır. Başta savunma ve havacılık sanayi olmak üzere, farklı iş kollarında faaliyet gösteren firmaların desteklenmesi, bu performansı daha da yukarı taşıyacaktır. Eskişehir’de KOBİ kredilerinin dâhil olduğu ticari kredilerde son 1 yılda yüzde 25’e yakın büyüme gerçekleştirerek, pazar payımızı yüzde 12,5 seviyesine yükselttik. KOBİ’lerin bize olan güveni, bu oranı daha da yukarı taşıyacaktır. Firmaların ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri kapsayan topyekûn bankacılık anlayışı ile; nakdi kredilerin yanı sıra, teminat mektubu, DBS ve PARAF KOBİ gibi farklı ürünleri sağlamaya devam edeceğiz. Bankamız, Eskişehir ekonomisiyle birlikte büyümeye devam edecek” dedi.

DANIŞMANLIK DA YAPACAK

Halkbank, Eskişehirli işletmecilere Endüstriyel Tarım Kredisi, Ortak Kazanç Kredisi, Savunma Sanayi Destek Kredisi, İhracat Seferberliği Kredisi, Turizm Destek Kredisi gibi kredi ürünlerinin yanında; Hazine ve Maliye Bakanlığı desteğiyle sunulan KOBİ Değer Kredisi ile KOBİ Alacak Sigortası ürünlerini tanıttı. Kredi paketleri dışında danışmanlık hizmetleri, mobil bankacılık destekleri gibi nakit akışını yönetmelerine yardımcı olacak tüm faaliyetler için Halkbank şubelerine davet etti.