Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sebze ve meyvede yüzde 800’e varan fiyat artışlarının sebebi aracılar cezalandırıldı. Ardından üreticiden tüketiciye direkt satış yapan tanzim satış sistemi başlatıldı, fiyatlar rayına girdi. Piyasada fiyatların düşüşüne sebep olan bu sistemin, ucuz balık için de şart olduğu belirtildi. Kumkapı Balık Hali’nde çalışan bir balıkçı, satışların yüksek fiyattan dolayı çok düştüğünü söyledi. Yüksek fiyatın sebeplerini sıralayan balıçı Kemal Sümbül “Yüksek fiyatın ilk nedeni bilinçsiz avlanma, ikincisi de borsacılık. Piyasa 4-5 kişinin elinde. Piyasaya mal sürmüyorlar. Kamyonlar birer birer yanaşıyor. Hepsi gelse fiyatların düşeceğini biliyorlar çünkü. Balık teknesi gelse, kabzımala değil de direkt esnafa verse, hamsi 20 lira değil 10 lira olur. Ben bugün kasası 1.000 liraya çinekop aldım. 15 kilo var içinde. Bana gelişi 70 lira. Ben kaça satayım? Yüzde 10 koysam 75-80 lira. Kaç kişi alabilir? Hamsi aldım, fiyat belli değil. Çünkü kabzımal belirlememiş. 1 kasa alıp geldim, telefon ettim kaç para yazdınız diye, 350-400 dediler” diyerek balıkta fahiş fiyatın sebebini anlattı. Balıkçılar “Nasıl 20 liraya satılan biber 8 liraya düştü, 6 liralık patates 2 lira olduysa, balıkta da fiyat düşüşü tanzimle sağlanır” teklifini getiriyor.