Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekmeğe zarar vermeyen ve geri dönüşümü kolay kağıt ambalaj kullanılmasının; hem atıkların önlenmesi hem de ekmeğin bayatlama süresinin iki kat uzatılması bakımından önemli olduğunu belirten Kolivar, “Derdimiz; ekmeğin hijyenik, steril, sağlıklı bir şekilde el değmeden vatandaşa ulaşması. Araştırma sonuçlarına göre en çok poşet ve ekmek israfı, zincir marketlerde oluyor. Ekmek sadece fırında satılsın. En azından zincir marketler de olmasın. İsrafı ve zammı önlemenin yolu, fırıncılardan geçiyor” diye konuştu.