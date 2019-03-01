Ziraat Bankası, konut ve ihtiyaç kredisi faizlerinde indirim yaptı.
Konut kredisi faizi 4 Mart'tan geçerli olmak üzere 120 aya kadar vadede yüzde 1,28'e çekildi.
Ihtiyaç kredilerinde ise 60 aya kadar vade için faiz yüzde 1,53 olacak.
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Ziraat Bankası, konut ve ihtiyaç kredisi faizlerinde indirim yaptı.
Konut kredisi faizi 4 Mart'tan geçerli olmak üzere 120 aya kadar vadede yüzde 1,28'e çekildi.
Ihtiyaç kredilerinde ise 60 aya kadar vade için faiz yüzde 1,53 olacak.
Kaynak: NTV
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