Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Bankası, konut ve ihtiyaç kredisi faizlerinde indirim yaptı.

Konut kredisi faizi 4 Mart'tan geçerli olmak üzere 120 aya kadar vadede yüzde 1,28'e çekildi.

Ihtiyaç kredilerinde ise 60 aya kadar vade için faiz yüzde 1,53 olacak.