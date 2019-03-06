Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun oda başkanlarından tek tek sayı almasıyla ortaya çıkan bu rakam 25 Şubat’ta kamuoyuna duyuruldu. Erdoğan’ın hemen hemen kabinenin tamamı ile katıldığı toplantıda, tüm birliklerden gündemdeki sıkıntıları dinledi, çözüleceğini taahhüt etti. Talepleri ve dertlerini dile getiren birlik başkanları, istihdama destek olacağına dair söz verdi. Daha önce başarılı bir istihdam seferberliğine imza atan TOBB üyeleri, yeni bir seferberlik için dev bir adım attı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda başkanlarına tek tek “Kaç kişiye istihdam sağlarsınız” diye sordu ve sayılar toplanarak 2,5 milyon rakamına ulaştı. Toplantıların ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TOBB ekipleri bir araya gelerek, Türkiye Ekonomi Şurası’nda gündeme gelen iş dünyasının talep ettiği teşvikleri ele aldı ve çalışmalar hızla hayata geçirilmeye başladı.