Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Karar, dün Resmi Gazete’ de yayımlandı. Destekten ürettiği sütü, işletme tesislerine satan veya tarımsal örgütler aracılığıyla piyasaya süren üreticiler yararlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu desteği açıklamadan önce süt üretiminin ve hayvancılık faaliyetlerinin arttırılması amacıyla süte verilen ödemeleri arttırmıştı. Ağustos ayında Ulusal Süt Konseyi, süt desteklemesini litre başına 1,70 lira olacağını açıklamış, Tarım ve Orman Bakanlığı ise 2018’in sonlarına doğru ek 25 kuruşluk destek vereceğini belirmişti. Böylece üreticilere litre başına verilen 1,95 liralık desteğin 2020’in sonuna kadar sürmesinin önü açıldı. Kararı değerlendiren Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, süt fiyatının 1,70 liralardan 2 liranın üzerine çıkması gerektiğini söyledi.