Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geleneksel Türk mimarisiyle yapılan ‘Bizim Mahalle’ projesinin fuarın gözde projelerinden olduğuna dikkat çeken Gedikli ““Özellikle Küçükçekmece ilçesi sınırlarında 1 milyon metrekarelik bir alanda kurulan ve özlenen mahalle yaşamı konseptiyle duyurduğumuz Emlak Konut Bizim Mahalle projemiz katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Toplamda yaklaşık 6 bin konut ve ticari üniteyi barındıracak projemiz caddeleri, meydanları, ata sporu merkezi, camisi, millet bahçesi, resmi kurumları yatay mimari konseptine uygun olarak hazırlanan konutlarıyla İstanbul’un ayrıcalıklı yaşam alanı olarak yabancı yatırımcının ilgisini çekti” dedi. Şirket olarak ekonomiye katkı sağlamak istediklerini söyleyen Emlak Konut GYO, önümüzdeki 5 yılda kâr hedefini 6,8 milyar TL olarak tahmin ettiklerini, 2019’da ise 7,3 milyar lira satış geliri, 858 bin metrekare satılabilir alan ve 1,2 milyar lira net kâr öngördüklerini söyledi.