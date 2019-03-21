Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre bazı Döviz tevdiat hesaplarında kesinti oranı artırıldı. Buna göre bir yıldan uzun vadeli döviz mevduat hesaplarında kesinti yüzde 13'ten yüzde 18'e çıktı. Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 20 olarak belirlendi.
Döviz mevduat hesaplarında stopaj oranı yükseltildi
21.03.2019 - 08:44 | Son Güncelleme: 21.03.2019 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Döviz mevduat hesaplarında bir yıla kadar olan stopaj oranı yüzde 20'ye yükseltildi.
Etiketler : Döviz mevduat hesapları,ekonomi haberleri,
611593 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/611593.aspx
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