Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 356,97 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 1,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,46 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 2,06 gıda, içecek oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 94.400 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günün ilk yarısında 93.500-94.000 bandında dengeledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de tarım dışı istihdam verisi ve hizmet sektörü Satınlama Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 96.400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Fitch Ratings, 15 Aralık'ta Türkiye'nin “BB” seviyesindeki kredi notunu ve “negatif” görünümünü teyit etmişti.