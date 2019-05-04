Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon, nisanda yüzde 1,69 oldu. Yıllıkta ise yüzde 19,50 seviyesinde gerçekleşti ve öngörülerin altında kaldı. Beklenti, aylık yüzde 2,4 ve yıllık yüzde 20,33 seviyesindeydi. Çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 17,53’ten yüzde 16,30’a geriledi. Söz konusu ayda giyim ve ayakkabıda yüzde 5,36, ev eşyasında yüzde 2,65, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,94, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,40 artış gerçekleşti. Aylık düşüş gösteren tek grup, yüzde 0,30 ile haberleşme oldu. Bu arada yıllıkta en fazla artış yüzde 31,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Ev eşyası yüzde 27,64, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,47, sağlık yüzde 19,75, lokanta ve oteller yüzde 19,58 artış kaydetti. Nisan ayında endeksi oluşturan 418 maddeden 42’sinin fiyatlarında değişim olmazken, 294’ü arttı, 82’si geriledi. Öte yandan söz konusu dönemde yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE), aylık yüzde 2,98 ve yıllık yüzde 30,12 artış gösterdi. ÜFE’de önceki aya göre en fazla artış; yüzde 17,12 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 8,83 ile tütün, yüzde 7,40 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti.

Rakamları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllık enflasyonun yüzde 19,71’den 19,50’ye, çekirdek enflasyonun da yıllık yüzde 17,53’ten 16,30’a gerilediğini belirterek “Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor” ifadesini kullandı. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TÜFE’de yaşanan pozitif gelişmelerin, ekonomideki dengelenme sürecinin sürdüğünü gösterdiğine işaret etti.