Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nde açıklanacak yaş çay taban fiyatı için saat 14.30'da toplantı düzenlenecek. Gerçekleşecek olan toplantıda Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Karadeniz Bölgesi’nin merakla beklediği 2019 yaş çay fiyatını taban fiyatını açıklayacak.



Bakan Pakdemirli, fiyatı açıklamasının ardından Cumhuriyet Çay Fabrikası'na ziyarette bulunarak çayın işlenme sürecini inceleyecek. İncelemenin ardından İyidere ilçesinde yapımı tamamlanan Paketleme Fabrikası’na ziyarette bulunacak.



2018 yılı yaş çay kilo fiyatı 2 lira 32 kuruş ve 13 kuruş destekleme olmak üzere 2 lira 45 kuruş iken, Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç, 2019 yılı yaş çay taban fiyatının destekleme ile birlikte 3 lira 10 kuruş olması gerektiğini açıklamıştı.