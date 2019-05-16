Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Mayıs ayı ‘Beklenti Anketi’ sonuçlarını paylaştı. 2019 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Buna göre 2019 yılı Mayıs ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,12 iken, bu anket döneminde yüzde 1,48 oldu. Haziran ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,88 ve yüzde 1,10 oldu. Temmuz ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,96 olarak gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,23 iken, bu anket döneminde yüzde 16,68 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15,38 iken, bu anket döneminde yüzde 15,48 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,06 ve yüzde 12,34 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2019 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 15,0 olasılıkla yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 26,0 olasılıkla yüzde 15,00 -15,99 aralığında, yüzde 16,7 olasılıkla ise yüzde 16,00 -16,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 14,0’ünün beklentilerinin yüzde 14,00 -14,99 aralığında, yüzde 33,3’ünün beklentilerinin yüzde 15,00 -15,99 aralığında,yüzde 19,3’ünün beklentilerinin ise yüzde 16,00 -16,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2019 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 14,3 olasılıkla yüzde 9,00 -9,99 aralığında, yüzde 17,2 olasılıkla yüzde 10,00 -10,99 aralığında, yüzde 17,0 olasılıkla yüzde 12,00 -12,99 aralığında, yüzde 15,8 olasılıkla ise yüzde 13,00 -13,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre(2) 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 16,1’inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 12,5’inin beklentilerinin yüzde 10,00 - 10,99 aralığında, yüzde 21,4’ünün beklentilerinin yüzde 12,00 - 12,99 aralığında, yüzde 14,3’ünün beklentilerinin ise yüzde 13,00 - 13,99 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,92 iken, bu anket döneminde yüzde 25,39 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 24,00 iken, bu anket döneminde yüzde 25,36 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Mayıs ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 23,96, 23,75, 23,15, 21,77, 19,73 ve 16,87 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,49 iken, bu anket döneminde yüzde 19,54’e yükseldi.. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS’lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 16,25 ve yüzde 17,93 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24,00, 24,00, 22,34, 19,83 ve 16,27 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLER

2019 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,20 TL iken, bu anket döneminde 6,43 TL’ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,43 TL ve 6,68 TL olarak gerçekleşti.

CARİ İŞLEMLER DENGESİ BEKLENTİLERİ

2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 17,6 milyar dolar iken, bu anket döneminde 14,7 milyar dolar’na gerilemiştir. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 24,2 milyar dolar ve 22 milyar dolar olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,6 iken, bu anket döneminde yüzde 0,3 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 2,8 olarak gerçekleşti.