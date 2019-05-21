Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın piyasasında, en düşük 247 bin 400 lira, en yüksek 249 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla 247 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 193 milyon 811 bin 589,64 lira, işlem miktarı ise 782,65 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 204 milyon 149 bin 15,93 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.