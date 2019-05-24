Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan yerli otomobil sunuma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’na atanan CEO ile ekibinin, son derece tecrübeli ve profesyonel olduğunu belirten Varank “Çok özverili çalışıyorlar. Arkadaşımızın gelmesiyle aslında asıl proje de başlamış oldu. İş akışları ortaya çıkarıldı. İş akışları planlandığı gibi devam ediyor. İnşallah 2019 yılı sonunda bir prototip ortaya çıkaracaklar. Türkiye’nin otomobilinin prototipini görmüş olacağız. Şu anda iki boyutlu çizimler tamamlandı, oldukça güzel bir araç ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı’mıza iki boyutlu çizimlerini arz etti. Türkiye’nin otomobilinde 15 yılda 3 model, 3 güncelleme planlıyoruz” dedi.