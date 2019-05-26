Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

ÇANAKKALE

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nde önemli bir aşama daha geçildi. Avrupa yakasındaki keson batırma işlemi tamamlanmasının ardından dün de Asya yakasında kesonlar, düzenlenen törenle batırıldı. Lapseki’deki törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, projenin, ihalesi tamamlanan ve planlanan diğer otoyollarla değerlendirildiğinde, özellikle Ege, İç Anadolu’nun batısı, Adana-Konya aksı ve Batı Akdeniz Bölgeleri ile Trakya/Avrupa arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında, İstanbul Boğaz geçişinden bile daha önemli alternatif olacağını kaydetti. Marmara ve Ege bölgelerindeki limanların, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonunun da Çanakkale Köprüsü ile sağlanacağını vurgulayan Turhan, köprünün özellikle dış ticaret ve turizm bakımından 2023 hedeflerine ulaşmada büyük öneme sahip olacağının altını çizdi.

Bakan Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının da ispatı niteliğinde bulunduğunu aktararak, Türkiye’yi onlarca yıl geriye götürmek isteyen, özgürlüğe, geleceğe ket vurmak isteyenlere de bir gözdağı olduğuna dikkat çekti.

1 YIL ERKEN BİTECEK

Projenin ihalesi yapıldığında hedefin 2023 yılının Mart ayında hizmete geçmesi olduğunu hatırlatan Turhan “Ancak ülkemiz için belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmemiz açısından bu projenin daha erken bir zamanda bitmesi önemli. Bu noktada da yüklenici firma bu projenin öneminin farkında olarak hızla çalışıyor” ifadelerini kullandı. Avrupa Kule Keson temelini bu ayın başında batırdıklarını hatırlatan Turhan “Asya Kule Keson temelini ise şimdi yüzdürerek batırıyoruz. Yakın zamanda köprünün ayaklarının yükseldiğini de görmeye başlayacağız. 2022 yılı 18 Mart’ında da bu dev projeyi tamamlayarak hem dünyanın en geniş orta açıklıklı boğaz köprüsünü Türkiye’ye kazandıracağız hem de Çanakkale’nin siluetini tekrar şekillendirmiş olacağız” diye konuştu.