Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre 2019 yılı Nisan ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %24,01 oranında bir artış göstererek 3 milyon 293 bin 176 oldu.

Nisan ayında ülkemize gelen 3 293 176 yabancı ziyaretçinin 33 640 ( % 1,02 ) günübirlikçi oldu.

Nisan ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %40,38 (1 329 868 )

2-Antalya %28,29 ( 931 685 )

3-Edirne %11,34 ( 373 527 )

4-Artvin %4,65 ( 153 283 )

5-Muğla %4,46 ( 146 797 )

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %12,22 artış kaydedilmiştir.

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %12,22 artış göstererek 8 735 268 olmuştur.

2019 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemize gelen 8 735 268 yabancı ziyaretçinin 63 388 (% 0,73) günübirlikçidir.

Ocak-Nisan döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %50,36 (4 399 097 )

2-Antalya %16,46 (1 437 445 )

3-Edirne %12,23 (1 068 760 )

4-Artvin %6,32 (552 056 )

5-Muğla %1,83 (159 607 )