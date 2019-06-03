Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, Türkiye’de kurulan 600 civarındaki şarj ünitesinin 450 tanesinin AVM’lerde olduğunu belirterek “Elektrikli araçlar ülkemizde henüz istenilen yaygınlığa ulaşmadı. Bugünlerimizin, sistemin teknik ve altyapı omurgasının kurulması için şans olduğu kanaatindeyiz. Yerli otomobilin üretiminin ardından, bin adet alma taahhütümüz var. Bu otomobillerin şarj ünitelerinin mutlaka akaryakıt istasyonlarında olması adına sektörel bir hareket başlatmak istedik. Biz bayiler ve dağıtıcılar bu işin temelinde ciddi anlamda var olmaya başlamalıyız” dedi.