UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Midtjylland deplasmanına çıkan Beşiktaş, tur mücadelesini başarıyla tamamladı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin attığı goller, maçın sonucu ve bir üst turdaki rakibi futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Peki, Midtjylland-Beşiktaş maçı golleri kim attı? Beşiktaş turu geçti mi?

İlk maçta İstanbul'da elde ettiği avantajla Danimarka deplasmanına çıkan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için sahaya çıktı. Mücadelenin ardından maçın gollerini atan isimler, rövanşın sonucu ve siyah-beyazlı ekibin tur atlayıp atlamadığı merak konusu oldu.

MİDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Midtjylland ile karşılaşan Beşiktaş, ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. İlk maçtaki 1-0'lık avantajını da koruyan siyah-beyazlı ekip, toplamda 3-0'lık skorla adını bir üst tura yazdırdı.

Midtjylland-Beşiktaş maçı golleri kim attı? Beşiktaş turu geçti mi?

Karşılaşmanın 54. dakikasında Midtjylland'da Martin Erlic, Hyeon-Gyu Oh'a yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından baskısını artıran Beşiktaş, 70. dakikada oyuna yeni giren Milot Rashica'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 76. dakikada penaltıda topun başına geçen Orkun Kökçü, hata yapmayarak farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.

Midtjylland-Beşiktaş maçı golleri kim attı? Beşiktaş turu geçti mi?

BEŞİKTAŞ TURU GEÇTİ Mİ?

Beşiktaş, Danimarka temsilcisi Midtjylland karşısında hem ilk maçta hem de rövanşta kalesini gole kapatarak turu geçen taraf oldu. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan siyah-beyazlı ekip, deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetle toplamda 3-0'lık üstünlük sağladı ve UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'na yükseldi.

Beşiktaş turu geçti mi, maçı kim kazandı? Midtjylland-Beşiktaş maç skoru

MİDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

İlk yarının sonunda skor tabelasında 0-0 eşitlik yer aldı. Karşılaşma sona erdiğinde maç sonucu ve goller güncellenecektir.

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