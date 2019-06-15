Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜİK verilerine göre ormancılık ürünlerinde aylık bazda yüzde 0,09 artış, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0,78, balıkçılıkta yüzde 7,79 azalış gerçekleşti. Ana gruplara göre bakıldığında çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,96, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,61 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 4,52 azalış kaydedildi. Ürün bazında ise tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar bir önceki aya göre yüzde 4,69, koyun ve keçi, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 1,27, diğer ağaç ve çalı meyveleriyle sert kabuklu meyveler yüzde 7,57 artarken, sebzeler yüzde 9,92, lifli bitkiler yüzde 8,04, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 6,06 azalış gösterdi. düşüşün haziran ve temmuz ayında da sürmesi bekleniyor.

GIDADA TAKLİT VE TAĞŞİŞE 36,5 MİLYON TL CEZA

Tarım ve Ormancılık Bakanlığınca gıda sahteciliğine geçit vermedi. Bu yıl ramazan ayını da içine alan dönemde 452 bin 477 gıda denetimi yapılırken, incelemeler sonucu 36 milyon 542 bin liralık ceza verildi. Söz konusu ceza tutarı geçen yılın tamamında 107 milyon 306 bin 405 lira olarak gerçekleşmişti.

Bu yılki denetimlerin işletmelere göre dağılımına bakıldığında 190 bin 900 denetimle toplu tüketim yerleri ilk sırada yer aldı. Buraları 187 bin 107 denetimle gıda satış yerleri ve 74 bin 470 denetimle gıda üretim yerleri izledi. En fazla para cezası ise bin 902 ile gıda satış yerlerine kesildi. Gıda üretim yerlerine bin 840 idari para cezası verilirken toplu tüketim yerlerinde bu sayı bin 297 olarak gerçekleşti. Savcılıklara yapılan suç duyurusunda ise ilk sırada 39 ile gıda üretim yerleri başı çekerken, gıda satış yerleri için 15, toplu tüketim yerleri için 8 suç duyurusunda bulunuldu.