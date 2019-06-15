Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut “50 bin sosyal konut” hamlesinde gelinen son aşamayla ilgili olarak “Şimdiye kadar 34 projede, 15 bin 125 konutun kura çekimi tamamlandı. 18 projede 10 bin 271 konutun da inşaatına başlandı” dedi. Başvuruların 19 Nisan’da tamamlandığını, 318 bin adet ile en fazla talebin İstanbul’dan geldiğini hatırlatan Başkan Bulut “İstanbul’da beş projede 6 bin 300 konutun kura çekimi, 26 Haziran’da başlıyor. Bu şehrimizde tabii olarak talebin fazla olduğunu gördük, bu sebeple İstanbul’da yeni projeler yapacağız. Arazi ve planlama konusunda çalışmalarımız başladı” diye konuştu.

2019 BÜTÇESİ 16 MİLYAR TL

Başkan Ömer Bulut, millet bahçeleriyle ilgili olarak “36 ilde 65 millet bahçesi projesi yürütüyoruz. 13’ünün inşaatı devam ediyor. 49’unun proje çalışmaları sürüyor. İstanbul Kayaşehir ve Diyarbakır Sur açıldı. Yıl içinde 7 millet bahçesi daha tamamlanacak. Sadece İstanbul’da 13 millet bahçesi olacak. Esenyurt Hoşdere, açılışa hazır. Pendik, yüzde 30 seviyesinde” açıklamasında bulundu. TOKİ’nin sektörde yaklaşık 250 alt sektörü ve istihdamı desteklediğini de vurgulayan Başkan Bulut, şöyle devam etti: Son beş ayda inşaat sektörüne 5,2 milyar TL kaynak aktardık. Bu yılki bütçemiz 16 milyar TL. 50 bin sosyal konutun, bize 10 milyar TL gibi bir maliyeti olacak. Bu süreçte, 100-120 bin civarı doğrudan istihdam oluşacak.

ÖĞRENCİ EVLERİNE İLGİ BÜYÜYOR

Gayrimenkul sektöründe yeni bir modeli hayata geçiren Erkanlı Holding’in öğrenci evi projesi Univa’ya ilgi artıyor. Kocaeli ve Düzce etaplarında, mayıs ayında yaklaşık 7 milyon TL’lik satış gerçekleşti. Genel Müdür Evrim Karayel “Sözleşmeyle kira garantili ve normal konut yatırımından daha kısa sürede geri dönüş sağlayan bu model, yerli ve yabancı tarafından yoğun talep görüyor. Sadece mayısta 26 öğrenci evininin satışını gerçekleştirdik. Haziran ayında da ilginin devam ettiğini görüyoruz” dedi.

İŞTE KURA TARİHLERİ

l Başakşehir Kayabaşı-26-27 Haziran

l Silivri Alipaşa-28 Haziran 2019

l Tuzla Aydınlı-1 Temmuz 2019

l Başakşehir Ayazma-2 Temmuz 2019

l Başakşehir Hoşdere-2 Temmuz 2019