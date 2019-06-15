Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

“BP 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu”na göre, küresel petrol üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artarak günlük ortalama 94,72 milyon varile yükseldi.

PETROL VAZGEÇİLMEZ

Petrol, kısa ve orta vadede enerji ihtiyacında baskın olmaya devam edecek görünüyor. Dolayısıyla bütün gözler petrolü olan ülkelerde.

Venezuela 300,9 milyar varil petrol rezerviyle listenin başında yer alıyor. Ancak tabii kaynaklardaki bu büyük zenginlik bile ülkeyi yakın zamandaki ekonomik ve insani krizden kurtarmak için yeterli olmuyor. Petrol hâkimiyeti ile tanınan Suudi Arabistan ise 266,5 milyar varil petrolle 2. sırada. Kanada 3. (169,7 milyar bbls) ve ABD 11. (36,5 milyar bbls) durumda.

Topraklarında milyarlarca varil petrol olmasına, hatta dünya rezervinin önemli bir kısmını elinde bulundurmasına rağmen jeolojik sebeplerle bundan gelir elde edemeyen ülkeler de var. Kanada ve Venezuela bunun en canlı örneği. Bu ülkelerde, petrolün büyük çoğunluğu bitümlü (petrol kumları) olduğundan çıkarılması daha zor ve maliyetli. Çııkarılsa bile maliyeti neredeyse satış fiyatına eşit.

ABD BİRİNCİ SIRADA

Brezilya ve ABD’de ise petrol üretimine uygulanan yüksek vergiler varil başına toplam maliyeti arttıran unsur olarak etken. Fakat Suudi Arabistan’da petrolün üretim maliyeti, varil başına yaklaşık 3 $. Bu da siyah altının neredeyse her muhtemel fiyata üretilmesi ve Suudi Arabistan’ı stratejik hâle getiriyor.

ABD geçen yıl dünya genelinde petrol üretim ve tüketiminde yine ilk sırada yer aldı - Petrol üretiminde Suudi Arabistan ikinci, Rusya ise üçüncü oldu.