Hafta sonundan bu yana çatışmalarla sarsılan ABD-İran hattında gerilim zirve yaptı. ABD Başkanı Trump’ın Hark Adası ve petrol tesislerini kontrol altına alma tehdidine cevap veren İran Meclis Başkanı Kalibaf, "Yanlış stratejiler tüm dengeleri altüst edecek, piyasaları çökertecek. Farklı bir İran göreceksiniz" uyarısında bulundu.

Hafta sonundan bu yana askeri hareketliliğin ve karşılıklı saldırıların gölgesinde kalan ABD-İran ilişkileri, liderlerin peş peşe yaptığı sert açıklamalarla küresel bir krizin eşiğine geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın stratejik petrol altyapısını ve Hark Adası'nı hedef alan tehdit dolu mesajlarına, İran kanadından misilleme uyarısı gecikmedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD’nin hamlelerinin küresel piyasaları çökertebileceğini ilan etti.

"PİYASALARI ÇÖKERTECEK"

İran Meclis Başkanı Kalibaf, "Yanlış stratejiler tüm dengeleri alt üst edecek. Piyasaları çökertecek. Farklı bir İran göreceksiniz" dedi.

STRATEJİK ALTYAPI VE EKONOMİK ABLUKA

Krizin fitilini ateşleyen açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı gövde gösterisi oldu. Trump, ABD ordusunun İran’ın donanma, hava kuvvetleri, radar ve hava savunma sistemlerini büyük ölçüde etkisiz hale getirdiğini iddia etti. Tahran’a yalnızca 65 kilometre uzaklıktaki askeri üslerin 49 Tomahawk füzesiyle vurulduğunu doğrulayan Trump, bir sonraki hedefin İran'ın can damarı olan Hark Adası ve petrol altyapısı olduğunu öne sürdü.

Sahaya kara askeri sürme konusunda Amerikan kamuoyunun isteksiz olduğunu kabul eden Trump, perde arkasında Tahran yönetimiyle diplomatik temasların sürdüğünü ancak İran’ın "gururlu" tavrı nedeniyle henüz bir uzlaşıya varılamadığını da sözlerine ekledi.



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