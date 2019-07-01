Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hububat üreticisinin mağdur olmaması ve piyasa fiyatlarının tüketici aleyhine aşırı yükselmemesi için ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde olduklarını belirten Güldal, “Üreticinin mağdur olmaması ve piyasa fiyatlarının tüketici aleyhine aşırı yükselmemesi için ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde gereken her türlü tedbir alınacaktır. Piyasa fiyatları şu an için üretici ve tüketici açısından dengeli bir seviyede seyretmekte. Bu dengenin de korunacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Lisanslı depoculuk sistemine de değinen Güldal, lisanslı depoculuğun kısaca üretici menfaatleri ve sağlıklı tarımsal piyasa oluşumu için hayata geçirilen bir sistem olduğunu ve hızla da geliştiğini vurguladı. Türkiye’de lisanslı depo kapasitesinin 3 milyon 7 bin tona ulaştığını aktaran Güldal, şunları kaydetti: Sistemin üretici yararına birçok artısı bulunmaktadır. Nakliye, kira, analiz, kredi desteği, vergi ve SGK prim kesintisi istisnaları. Üreticilerimizin ürünlerini lisanslı depolara teslim etmeleri onların yararına olacaktır. Buğdayını, arpasını lisanslı depoya teslim eden bir üretici verilen destekler sayesinde yüzde 6 daha fazla gelir elde etmektedir. TMO fiziki alımlarının bir kısmını lisanslı depolar üzerinden yapmaktadır. Bu sene de mevcut depolarımızın durumuna göre lisanslı depolar üzerinden de ürün almaya devam ediyoruz.