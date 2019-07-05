Benzin pompa fiyatlarına litrede ortalama 11 kuruş indirim yapıldı. Buna göre, benzinin litresi İstanbul'da 7,08 liradan 6,97 liraya, Ankara'da ortalama 7,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,05 liraya, İzmir'de ise 7,15 liradan 7,04 liraya geriledi.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Benzine indirim yapıldı
05.07.2019 - 09:13 | Son Güncelleme: 05.07.2019 - 09:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Benzin pompa fiyatlarına litrede ortalama 11 kuruş indirim yapıldı.
Benzin pompa fiyatlarına litrede ortalama 11 kuruş indirim yapıldı. Buna göre, benzinin litresi İstanbul'da 7,08 liradan 6,97 liraya, Ankara'da ortalama 7,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,05 liraya, İzmir'de ise 7,15 liradan 7,04 liraya geriledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : benzin,indirim,yapıldı,
634993 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/634993.aspx
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