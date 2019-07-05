Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Benzin pompa fiyatlarına litrede ortalama 11 kuruş indirim yapıldı. Buna göre, benzinin litresi İstanbul'da 7,08 liradan 6,97 liraya, Ankara'da ortalama 7,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,05 liraya, İzmir'de ise 7,15 liradan 7,04 liraya geriledi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.