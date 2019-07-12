Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına ihracat damgasını vurdu. Bir yönüyle Türkiye’nin KOBİ ölçeğindeki şirketlerinin röntgenini ortaya koyan İSO İkinci 500’ün net satışları yüzde 27,8 gibi güçlü bir artışla 107,6 milyar TL’den 137,5 milyar TL’ye yükselirken, listenin neredeyse tamamının ihracat yapan firmalardan oluştuğu görüldü. Çalışmanın yapıldığı ilk yıl olan 1997’de ihracat yapan firma sayısı 407 iken 2018’e gelindiğinde bu sayı 451’e yükseldi. Araştırmaya göre listenin ilk sırasında ise 413,7 milyon TL’lik satışla Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil yerleşti. Bilkont 2017 yılında İSO İkinci 500’de 63. sırada iken, 2018 yılında ilk sıraya yükselme başarısı gösterdi. Onu 412,4 milyon TL ile ORMA Orman Mahsulleri, 411,6 milyon TL Erişler Yem izledi.

FAVÖK’TE SIÇRAMA YAŞANDI

İSO İkinci 500’ün faaliyet kârı oranı yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. Böylece 2017 yılında yüzde 10,3 olan orana göre faaliyet kârlılığında 1,8 puan iyileşme yaşandı. Toplam faaliyet kârı büyüklüğü ise yüzde 51,7 gibi yüksek bir oranda artarak, 2017 yılında 12,5 milyar TL iken 2018 yılında 19 milyar TL’ye yükseldi. İSO İkinci 500’ün faiz, amortisman ve vergi öncesi kârında (FAVÖK) 2017 yılının ardından, 2018 yılında da sıçrama yaşanması dikkati çekti. 2017 yılında 16,6 milyar TL olan FAVÖK, 2018 yılında yüzde 39,8 oranında artarak 23,2 milyar TL’ye yükseldi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârdaki reel artış, yüzde 16,2 ile yüksek gerçekleşti.

Vergi öncesi kâr ve zarar toplamı ise 2017 yılında 7,4 milyar TL iken, 2018 yılında yüzde 21,5 oranında artarak 9 milyar TL’ye yaklaştı. Aynı yılda vergi öncesi kâr ve zarar toplamındaki reel artış yüzde 1 oldu.