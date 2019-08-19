Uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatı 559 dolardan 565 dolara, motorinin ton fiyatı da 538 dolardan 564 dolara çıktı. Böylece benzinde 6 kuruş, motorinde de 17 kuruşluk artış yaşanması öngörülüyor. Söz konusu rakamların gerçekleşmesi hâlinde; İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6,59 liraya, motorinin de 6,18 liraya çıkacak.
Akaryakıtta zam beklentisi
19.08.2019 - 02:43 | Son Güncelleme: 19.08.2019 - 02:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son günlerde brent petrol ve doların sakin seyretmesine rağmen, küresel piyasalarda ürün fiyatlarına gelen artıştan dolayı, akaryakıta bu hafta başı zam bekleniyor.
Etiketler : akaryakıt,zam,haberler,
644642 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/644642.aspx
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