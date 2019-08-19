Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatı 559 dolardan 565 dolara, motorinin ton fiyatı da 538 dolardan 564 dolara çıktı. Böylece benzinde 6 kuruş, motorinde de 17 kuruşluk artış yaşanması öngörülüyor. Söz konusu rakamların gerçekleşmesi hâlinde; İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6,59 liraya, motorinin de 6,18 liraya çıkacak.