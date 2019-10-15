Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri personel alacak. Başvuru detayları neler? Kaç kişi alınacak? İşte merak edilenler

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine sınavla 17 Uzman Yardımcısı personel alınacak.Uzman Yardımcısı kadrolarına başvurmak isteyenlerin, Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan almış olmaları ve İngilizce'den 2017-2018-2019 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puana veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puana sahip olmaları gerekmektedir.

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