Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ergene Velimeşe OSB’de ilk defa hayata geçirilen projenin temeli, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve il protokolünün katılımlarıyla atıldı. MÜSİAD, üretim alanları ve imkânları kısıtlı olan “küçük sanayi sitesi” üreticilerinin organize sanayi bölgelerine rahat geçiş yapabilmelerini sağlamak amacıyla, 81 ilde “Orta Ölçekli Sanayi Siteleri” kurmayı hedefliyor. Yapılması planlanan sanayi siteleri; kurulacağı il ve ilçenin ekonomik ve üretim potansiyeline göre, 200 dönüm ile 1000 dönüm arası araziler üzerinde olacak. İmalathaneler ise zeminde en az 500 metrekare olacak şekilde tasarlanıyor. Abdurrahman Kaan, “Yeni dünya düzeninin yeni kuralları, yeni oyuncuları, yeni modelleri ve nesilleri söz konusu. Bunları göz önünde bulundurmak durumundayız” dedi. Bugün OSB’lerde iki milyonun üzerinde kişinin istihdam edildiğini belirten Naci Ağbal da, “Bu projeye giren üreticiler istihdamdan verimliliğe her türlü alanda gelişecek. Sanayi sitesinde yapılacak yatırımlar aynı zamanda sermaye stokunu da artıracak” diye konuştu.