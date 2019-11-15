Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Design Week Turkey etkinliği kapsamında düzenlenen, Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödül törenine katıldı. Törene ayrıca İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TİM Başkanı İsmail Gülle, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı. Törende tasarımcılara kendi kategorilerinde ödüller takdim edildi.

Etkinliğe önem verdiklerini vurgulayan Bakan Pekcan, ''Bu yıl, 'Tasarımın Ötesi'nde temasıyla tasarımın gücünün geniş bir yelpazeyle ele alınacağı etkinliğin, sürdürülebilir ihracat artışında ve cari açığın azaltılmasında tasarımın önemini tekrar ortaya koyacağına inanıyorum. Bakanlık olarak tasarıma, markalaşmaya, teknolojiye ve dijitalleşmeye çok önem veriyor ve bütün politikalarımızın merkezine alıyoruz'' dedi.

''Tasarım kültürünü bakanlık vizyonumuzun merkezine alıyoruz''

Türkiye'nin olumsuz gelişmelere rağmen ihracatını arttırarak devam ettirdiğini bildiren Bakan Pekcan, ''İlk 10 ayda ihracatımız yüzde 2.1 artışla 148 milyar 842 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Yüzde 2.1 artış, esasında dünyada ihracatını arttıran ülkeler arasında 2019 yılında Türkiye 7'nci sıradadır. Çünkü dünya genelinde ihracat yüzde 2,6 oranında düşmüştür. Çin'in ihracatı bile yüzde bu dönemde 0,4 artmış bulunmaktadır. İhracatta yakaladığımız ivmeyi sürdürerek hedeflerimize ulaşmanın temel yolu; ihraç ürünlerimizin teknoloji, tasarım ve marka içeriği seviyesinin yükseltilmesinden geçmektedir. Tasarım kültürünü bakanlık vizyonumuzun merkezine alıyoruz. Bu çerçevede sektörlerin değişen ihtiyaçlarını dikkate alarak özel sektör ve üniversitelerle birlikte yaptığımız çalışmanın içeriğin yıldan yıla geliştiriyoruz. Bu tür organizasyonlara verdiğimiz desteklerle tasarımın gücünü ve potansiyelini vurgulamak ve firmalarımıza bu bilinci yerleştirmek adına sizlerle birlikte daha fazla çaba sarf ediyoruz'' şeklinde konuştu.

''Şu anda 645 firmamızın tasarım departmanı oluşturmasına destek veriyoruz''

Bakanlık olarak tasarımcılara verdikleri desteklere değinen Bakan Pekcan, ''Ülkemizde tasarım kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla tasarımcılarımıza, şirketlerimize, tasarım ofislerimize destekler sağlıyoruz. Şu anda 645 firmamızın tasarım departmanı oluşturmasına destek veriyoruz. Türk tasarımlarının dünyada daha etkin pazarlanabilmesi adına tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerini destekliyoruz. Şu anda 11 tasarımcı şirketin ve 4 adet tasarım ofisinin yurtdışını yönelik faaliyetlerini desteklemekteyiz. Tasarıma ilişkin bir değer destek unsurumuz ise ülkemizde gerçek hazinesi olduğuna inandığımız beşeri sermaye. Şu anda tasarım yarışmalarında dereceye giren tasarımcılarımızı, yurtdışında dünyanın en iyi tasarım okullarında eğitimine gönderiyoruz. Şu anda 180 tasarımcımızın yurtdışındaki eğitim desteklerini sağlıyoruz'' açıklamasında bulundu.

''Tasarımın ihracatımızda ve üretimimizde rolü önemli ''

Bakan Pekcan sözlerine şöyle devam etti: ''2018 yılında ihracat birim fiyatımızın 1.33 dolar seviyesinde. 2019 yılında dünyadaki emtia fiyatları, küresel korumacılık ve ticaret savaşlarının etkisiyle ilk 6 ayda yaklaşık yüzde 7 oranında düştü. Bizim de bu süre içinde miktar bazında ihracatımız yüzde 8,5 artmasına rağmen değer bazında yüzde 2.9 olarak gerçekleşti. Ancak tasarımcı firmalarımızın ve tasarım desteklerinden yararlanan firmalarımızın birim satış fiyatı 13,1 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlar tasarımın ihracatımızdaki ve üretimdeki öneminin altını çiziyor. Türkiye Tasarım Haftası'nın da ihracatımız ve dış ticaretimizde çok önemli yer tutuğunun altını çiziyorum''.

Törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle ise şunları söyledi: ''Değerli bir tasarımcı şunu söylüyor: ''İyi bir tasarım, dünyanın eksik olduğunun farkında olmadığı birşey düzeltmek üzere teknoloji, bilimsel bilgi, insan gereksinimini ve güzelliği birleştiren Rönesans tavrıdır''. Yakın gelecekte küresel bir markaya taşıyacağımız bu etkilik, işte tam da bunun anlamını çiziyor. Tasarımcılarımız, bu Rönesans tavrıyla maddenin içindeki ışığı teknoloji, bilgi ve yeteneğimizle harmanlayarak tasarımlarınızı insanlıkla paylaşacaksınız. Dünya, tasarımcıların ortaya çıkarttığı ışık ile daha aydınlık olacak. Bizler, tasarımcıları sonuna kadar desteklemek için hazırız''.