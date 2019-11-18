Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı ile Şanghay Havalimanı Otoritesi ve Incheon Uluslararası Havalimanı’nın dâhil olduğu anlaşma kapsamında; karşılıklı etkin iletişim, bilgi paylaşımı, personel rotasyon eğitimi, ortak pazarlama faaliyetleri, müşteri deneyim hizmetlerinin geliştirilmesi gibi alanlarda iş birliğine gidilecek. İstanbul Havalimanı, söz konusu anlaşmaların yanı sıra Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı ve yakın zamanda hizmete açılan Pekin Daxing Uluslararası Havalimanı’yla da “kardeş havalimanı” anlaşmaları gerçekleştirdi. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu “Yaptığımız anlaşmalar ile, bir anlamda tarihî İpek Yolu üzerinde bulunan noktalar arasında ‘hava’ yoluyla bağ kuruyoruz. Anlaşmalar için tekliflerin onlardan gelmesi bizi ayrıca sevindirdi. Çin ve Güney Kore’den yolculara nasıl daha iyi hizmet vereceğimizi biliyoruz. Amacımız, Avrupa’ya akan yolcu trafiğinden çok daha fazla pay alarak, ülkemizin turizmine katkı sağlamak. 5 yılda Çin Halk Cumhuriyeti’nden ülkemize 1 milyon turist getirmeyi ve Avrupa’ya seyahat eden 15 milyon Çinli yolcunun transfer noktası olmayı hedefliyoruz” dedi.

HER GÜN 5 BİN 606 UÇAK

Bu yılın ocak-ekim ayları ile geçen yılın tamamını kapsayan süre dikkate alındığında; Türkiye hava sahasını günlük ortalama 5 bin 606 uçak kullandı. Geliş-gidiş seferleri ve hava sahasından icra edilen transit üst geçişler dâhil, toplam sefer sayısı 3 milyon 750 bini geçti.