Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emekli maaşlarının yattığı bankalar 1 Mart 2017 itibarıyla promosyon ödemeye başladı. Promosyon tutarı alınan maaşa göre 300-450 lira arasında değişiyor. ilk etapta maaşı 1000 liranın altında olan 2.3 milyon emekliye 300 lira, 1000-2000 lira arası olan 8.5 milyon emekliye 375 lira, 2000 lira üzerinde olan 791 bin emekliye 450 lira promosyon ödenmişti. Promosyon için emekliler bankaya gidip promosyon sözleşmesi mesi imzalıyor. Sözleşmeler 3 yıl geçerli oluyor.

4 AY SONRA

Yeni emekli olanlar ya da olacaklar da aynı şekilde bağlanan maaş miktarın göre promosyonlarını bankalardan peşin aldı. Promosyon, '3 yıl boyunca maaşın aynı bankadan çekilmesi' şartına dayalı olarak ödeniyor. Dolayısıyla 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 4 ay sonra (Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazanacak. Emekliler maaşlarını istediği bankadan alabiliyor, hatta taşıyabiliyor. Bankalar da bunu teşvik etmek için kampanyalar ve 1000 liraya kadar promosyon ödüyor.

1000 LİRAYA KADAR

Örnegin 2 bin lira ve üzeri emekli maaşı alan müşterilerine 450 lira promosyon veren TEB, en az 2 adet otomotik ödeme talimatı vermeleri şartıyla müşterilerine 550 lira daha ek ödeme yapıyor. Böylece banka 1000 TL ödeme yapmış oluyor. Ayrıca hesap işletim ücreti ve kredi kartım ücret muafiyeti getiriyor. QNB Finansbank da emekli maaşını taşıyıp bir bankacılık ürünü kullanana toplamda 700 mil ödeme yapıyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını getirenlere de 125 lira ödüyor.



TAŞIMAK SERBEST

Emekliler promosyon almış olsa dahi maaş aldığı bankayı değiştirebilir. Bunun için maaş almak istedikleri bankanın şubesine giderek hesap açmaları ve maaş aldığı bankaya bu isteği bilditmeh. Bu durumda aradan geçen süreye göre hakedilen promosyon tutarı hesaplanır, kalan kısım maaştan düşülür. Yeni banka vaat ettiği promosyonu peşin ödeyeceğinden emekli artıya geçmiş olur.